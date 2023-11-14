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11:53, 14 ноября 2023Ценности

Седокова появилась на публике в откровенном комбинезоне

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на премии журнала Voice «Главные лица». Соответствующий пост опубликован в сторис Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

40-летняя исполнительница появилась на публике в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, который был украшен узорами из жемчужин. Кроме того, она надела остроносые серебристые сапоги до колен и длинную белую шубу.

Кадр: @annasedokova

При этом певица распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж, накрасив губы помадой коричневого оттенка и подчеркнув глаза черными стрелками.

Ранее в ноябре российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала внешний вид блогерши Иды Галич на церемонии вручения премии журнала «ОК». Так, журналистка разместила снимок последней в черном платье длины миди с верхом из матового обтягивающего бархата.

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      Карина Черных
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