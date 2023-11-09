Собчак раскритиковала образ Иды Галич на премии журнала

Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала в Telegram-канале внешний вид блогерши Иды Галич на премии журнала «ОК».

Журналистка разместила снимок Галич в черном платье длины миди, верх которого состоял из матового обтягивающего бархата. При этом низ наряда представлял собой юбку необычной формы с многочисленными заломами. Блогерше сделали прическу в виде длинного высокого хвоста и яркий макияж.

«Как-то подрасстроилась платьем Иды на премии ОК. Красиво, но такую новую фигуру в плотном бархате и оборках прятать», — заключила Собчак.

Подписчики неоднозначно отреагировали на критику журналистки в комментариях под публикацией. «У Иды впечатляющий стиль!», «Зависть — самое искреннее чувство», «Это не подрасстроилась. Это жаба душит тебя от зависти», — возмутились одни. «Вот если б она еще морду свою спрятала под бархат», «Как морковка», «Страшная какая», — написали другие.

В сентябре Собчак высмеяла наряд балерины Анастасии Волочковой из-за одной детали.