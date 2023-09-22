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18:38, 22 сентября 2023Ценности

Собчак высмеяла наряд Волочковой из-за одной детали

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла наряд балерины Анастасии Волочковой из-за одной детали. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Журналистка разместила коллаж из двух фото. На первом снимке запечатлена модель, которая продемонстрировала образ люксового бренда Blumarine на показе в Милане — девушка прошла по подиуму в укороченных брюках, разрезанной на лоскуты полупрозрачной кофте и огромных крыльях. На другом кадре в схожем образе была изображена Волочкова.

«Нашла, чем вдохновлялись Blumarine для новой коллекции», — с иронией подписала Собчак пост.

Ранее телеведущая Ксения Бородина высмеяла дырявые джинсы Ксении Собчак фразой «какая муха тебя укусила?». Знаменитость обратила внимание на обновленный внешний вид бывшей коллеги по реалити-шоу «Дом-2» и высказала свое мнение в комментариях под постом, который опубликовала телеведущая.

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