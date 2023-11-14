Семенович снялась в бикини во время отдыха в бане

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в купальнике во время отдыха в бане. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале на размещенных кадрах 45-летняя исполнительница предстала, сидя на деревянной скамье в черном бикини на косточках и с широкой перемычкой. Кроме того, она надела панаму и взяла в руки веник из ветвей. Затем знаменитость позировала, лежа на сене в белом халате и с распущенными волосами, держа чашку с чаем в руках.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Самая сексуальная и красивая», «Неувядающая женщина», «Самая прекрасная», «Королева», — сделали комплименты артистке юзеры.

Ранее в ноябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на премии журнала Voice «Главные лица». 40-летняя исполнительница появилась на публике в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, который был украшен узорами из жемчужин.