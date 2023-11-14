Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

Муж Политковской отрицательно воспринял известие о помиловании Хаджикурбанова

В семье журналистки «Новой газеты» Анны Политковской отрицательно восприняли весть о помиловании осужденного за расправу над ней бывшего оперативника Сергея Хаджикурбанова, который уехал из колонии в зону проведения специальной военной операции (СВО) и заключил контракт с Минобороны России. Муж репортера Александр Политковский уверен, что исправления после амнистии не произойдет, его реакцию привела радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что многие сидельцы за особо тяжкие преступления, вернувшись после спецоперации в свои деревни и города, продолжают нарушать закон. По мнению Политковского, помилование экс-оперативника некоторое время будет вызывать резонанс в обществе.

«Я на 100 процентов уверен, что это оборотная сторона псевдоавторитаризма, в котором мы живем. Я, естественно, отношусь к этому отрицательно, и это не имеет отношения к человеку, имя которого я не хочу произносить (речь о Сергее Хаджикурбанове — прим. "Ленты.ру")», — сказал вдовец журналистки «Новой газеты».

О помиловании Хаджикрубанова стало известно во вторник, 14 ноября. Его адвокат Алексей Михальчик пояснил, что бывший оперативник уже отслужил в зоне боевых действий на Украине по первому контракту, а теперь заключил новый. Хаджикурбанову доверили там возглавлять боевое подразделение.

Экс-полицейский Сергей Хаджикурбанов был задержан в 2007 году по обвинению в организации расправы над Анной Политковской. В 2009-м суд присяжных признал его невиновным. В 2014-м его приговорили к 20 годам лишения свободы.

В журналистку «Новой газеты» и правозащитницу выстрелили несколько раз в подъезде возле ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Врачам не удалось спасти Политковскую.

Политковская критиковала самых влиятельных людей России, помогла людям, оказавшимся в беде из-за чеченской военной кампании, а также убедила террористов, захвативших театральный центр на Дубровке, дать воду заложникам.