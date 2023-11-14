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17:27, 14 ноября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности обысков в доме бывшего главы самарского правительства

Shot: обыски в доме экс-чиновника Кудряшова могут быть связаны с уголовным делом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Обыски в доме бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и в здании Министерства строительства региона могут быть связаны с уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет колонии.

Как сообщает следствие, бывший глава самарского правительства вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей на счет компании, занимающейся проектом станции метро «Самарская». После оплаты работы объект якобы передумали строить из-за маленького расстояния между станциями.

Ранее стало известно, что обыски прошли и в доме врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.

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