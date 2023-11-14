Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 14 ноября 2023Россия

Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

Состояние второй группы эвакуированных из Газы россиян сочли удовлетворительным

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Россияне из второй группы, эвакуированной из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к полету в Москву. Об этом во вторник, 14 ноября, журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что граждан осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства. Их было 98 человек, из которых почти половина — дети. Также во второй группе есть две беременные женщины.

Всем, кто страдает неинфекционными заболеваниями, перед полетом выдали нужные препараты. «В полете их будут сопровождать медработники», — добавил Кузнецов.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      В России предложили сделать разводы дороже

      Свидание россиянки закончилось погоней со стрельбой и тараном полицейской машины

      Яна Рудковская вышла в свет в десятикилограммовом наряде

      В ОКР оценили критерии допуска на турниры российских гимнастов

      Россиянин объяснил лишение жизни своей семьи длительным воздержанием

      Названы наиболее вредящие сердцу продукты

      Обвиняемого в покушении на российского журналиста отправят на лечение

      В России взлетит количество платных парковок

      На Байконур доставили вторую «Арктику-М»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости