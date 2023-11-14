Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

Состояние второй группы эвакуированных из Газы россиян сочли удовлетворительным

Россияне из второй группы, эвакуированной из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к полету в Москву. Об этом во вторник, 14 ноября, журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что граждан осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства. Их было 98 человек, из которых почти половина — дети. Также во второй группе есть две беременные женщины.

Всем, кто страдает неинфекционными заболеваниями, перед полетом выдали нужные препараты. «В полете их будут сопровождать медработники», — добавил Кузнецов.

12 ноября первые граждане России через КПП «Рафах» перешли из Газы на территорию Египта. Пункт пропуска пересекли 70 человек, среди которых 27 детей и беременная женщина. Их встретили и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.