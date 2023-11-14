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09:24, 14 ноября 2023Из жизни

Женщина угнала такси после отказа водителя заняться с ней сексом

Фото: Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com

Жительница Таиланда угнала машину таксиста после того, как он отказался заниматься с ней сексом. Об этом сообщает The Thaiger.

10 ноября водитель такси согласился отвезти 38-летнюю пассажирку по имени Джират из Бангкока в провинцию Пхетчхабури и обратно за три тысячи бат (7,6 тысячи рублей). Когда мужчина довез Джират до отеля в провинции, она проявила к нему интерес и предложила заняться сексом, однако тот отказался. Тогда женщина попросила таксиста приехать за ней на следующий день, чтобы отвезти обратно в Бангкок.

По дороге в город водитель захотел в туалет и остановился на заправке. Он справил нужду, вышел на улицу и обнаружил, что его автомобиль пропал. Мужчина предположил, что машину угнала пассажирка, и сообщил об этом в полицию. Через некоторое время правоохранителям удалось найти и остановить автомобиль, за рулем которого сидела Джират.

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Женщину допросили, и она призналась в угоне. Ее обвинили в краже имущества. Джират грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, штраф в размере до 100 тысяч бат (255 тысяч рублей) или оба наказания. Водитель утверждает, что пассажирка могла угнать его машину еще раньше, если бы он согласился заняться с ней сексом по прибытии в Пхетчхабури.

Ранее сообщалось, что в Нигерии группа таксистов жестоко избила священника, которого мальчик обвинил в краже своего пениса. Пастор получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в состоянии комы.

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