Турция пообещала «дипломатическую атаку» для прекращения огня в Газе
Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня и переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан для достижения этой цели ускорят «телефонную дипломатию».
Отмечается, что Турция проведет переговоры с лидерами с целью прекращения израильской оккупации и установления прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее турецкий лидер заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС должны принять участие в мирной конференции и провести переговоры, которые станут основанием для прекращения войны. Он также выразил сожаление в связи с тем, что палестинцы не могут вернуться на север сектора Газа.