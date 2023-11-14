Турция пообещала «дипломатическую атаку» для прекращения огня в Газе

Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня в Газе

Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня и переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан для достижения этой цели ускорят «телефонную дипломатию».

Отмечается, что Турция проведет переговоры с лидерами с целью прекращения израильской оккупации и установления прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее турецкий лидер заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС должны принять участие в мирной конференции и провести переговоры, которые станут основанием для прекращения войны. Он также выразил сожаление в связи с тем, что палестинцы не могут вернуться на север сектора Газа.