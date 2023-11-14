Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 14 ноября 2023Мир

Турция пообещала «дипломатическую атаку» для прекращения огня в Газе

Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня и переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан для достижения этой цели ускорят «телефонную дипломатию».

Отмечается, что Турция проведет переговоры с лидерами с целью прекращения израильской оккупации и установления прочного мира путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее турецкий лидер заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС должны принять участие в мирной конференции и провести переговоры, которые станут основанием для прекращения войны. Он также выразил сожаление в связи с тем, что палестинцы не могут вернуться на север сектора Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

      В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

      Анонсировано совещание Путина по ТЭК

      Человечество оказалось на грани эволюционного тупика

      Врачи назвали неожиданную причину головной боли

      Бывшего главу российской компании обвинили в миллиардной растрате имущества

      Генерал ВСУ назвал Залужного виновным в провале контрнаступления

      Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

      Россиян предупредили о снижении цен на отели Египта

      Осужденный за расправу над Политковской получил помилование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости