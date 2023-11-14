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16:34, 14 ноября 2023Культура

У худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония

Mash: у худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции. Известно, что 88-летний худрук остается в реанимации. Он пребывает в сознании, однако дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за нарушения речи. На фоне обнаруженной пневмонии, в его крови увеличились показатели С-реактивного белка более чем в десять раз.

Ранее стало известно, что состояние Юрия Соломина остается стабильно тяжелым. Отмечается, что Соломин продолжает проходить лечение в больнице.

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      Сергей Равин
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