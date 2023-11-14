Mash: у худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония

У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции. Известно, что 88-летний худрук остается в реанимации. Он пребывает в сознании, однако дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за нарушения речи. На фоне обнаруженной пневмонии, в его крови увеличились показатели С-реактивного белка более чем в десять раз.

Ранее стало известно, что состояние Юрия Соломина остается стабильно тяжелым. Отмечается, что Соломин продолжает проходить лечение в больнице.