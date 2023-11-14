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10:44, 14 ноября 2023Культура

Раскрыты подробности состояния худрука Малого театра

Директор Малого театра Михайлова заявила, что состояние Соломина тяжелое

Фото: «АГН Москва» / Globallookpress.com

Состояние госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова в беседе с ТАСС.

Отмечается, что Соломин продолжает проходить лечение в больнице. «Состояние — стабильно тяжелое», — сказала директор.

Ранее Михайлова рассказала, что говорить о выписке Соломина рано. Она добавила, что у артиста еще заметны признаки левостороннего ишемического инсульта, а также плохо работают рука и нога.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно в воскресенье, 6 ноября. 88-летний актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.

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