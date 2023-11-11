Стало известно о состоянии худрука Малого театра

Директор Малого театра Михайлова заявила, что говорить о выписке Соломина рано

Состояние госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина немного улучшилось. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова в беседе с «Комсомольской правдой».

Однако, по ее словам, о выписке говорить преждевременно. Она добавила, что у Соломина еще заметны признаки левостороннего ишемического инсульта, а также плохо работают рука и нога.

«Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально, состояние стабильное», — сказала Михайлова.

Ранее сообщалось, что у Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно в воскресенье, 6 ноября. 88-летний актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.