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18:52, 14 ноября 2023Экономика

УАЗ запустит сборку машин на Кубе

«Российская газета»: на Кубе в 2024 году начнут собирать три модели УАЗа

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

УАЗ нашел на Кубе партнеров для организации локальной сборки автомобилей и планирует начать соответствующие работы в 2024 году, пишет «Российская газета», согласно информации которой речь идет о «Профи», «Патриоте» и СГР («Буханках»).

По данным журналистов, официальным дистрибьютором бренда на Кубе подписан меморандум о создании коммерческой ассоциации с местным предприятием EISA. После урегулирования юридических формальностей, которое запланировано на середину декабря, стороны начнут готовить поставки необходимого оборудования и машинокомплектов, поделилось издание.

Также успешно завершились и переговоры с еще одним кубинским предприятием — Unión de Industria Militar (UIM) о сборке коммерческих грузовиков «Профи». Компанию для соответствующих работ планируют запустить в первом квартале 2024 года.

В августе завод «УАЗ» для ознакомления с опытом производства посетила делегация из Ганы. По словам представителей этого африканского государства, автомобили российского производителя «отвечают запросам» клиентов и хорошо подходят для работы на их континенте. Отмечалось, что помимо Ганы наладить сборку автомобилей УАЗ также планируют Центрально-Африканская Республика, Эфиопия, Ангола и другие страны Африки.

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      Дмитрий Воронин
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