Африканцы решили перенять опыт постройки российских внедорожников

Autonews: делегация из Ганы ознакомится с производством внедорожников «УАЗ»

Делегация из Ганы решила посетить российский автомобильный завод «УАЗ». Представители африканской страны хотят ознакомиться с промышленной площадкой и перенять опыт производства, со ссылкой на источники в компании сообщает Autonews.

Ранее представители Ганы заявили, что автомобили УАЗ «отвечают запросам» клиентов. Российские внедорожники хорошо подходят для работы на африканском континенте, добавили они.

Об интересе африканских компаний к сборке машин ранее говорил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. По его словам, на переговорах с автокомпанией «Соллерс», выпускающей УАЗы, собираются обсуждать возможность локализации производства на территории республики.

Также Ауку-Боатенг заявил, что одна из автокомпаний Ганы закупила партию машин «АвтоВАЗа», однако концерн не выдал ей разрешения на продажу, и автомобили все еще стоят на складах. Председатель совета заключил, что Гана в целом ожидает от России активизации инвестиционной деятельности в стране.

Помимо Ганы, наладить сборку российских автомобилей УАЗ также планируют Центрально-Африканская Республика, Эфиопия, Ангола и другие страны континента. На полях форума «Россия — Африка» глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов добавил, что компания рассматривает возможность разработки праворульной Lada для экспорта в такие страны, как Эфиопия, Египет, Алжир и Нигерия.

