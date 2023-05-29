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10:04, 29 мая 2023Экономика

УАЗ «Патриот» захотели собирать в Африке

В ЦАР захотели собирать внедорожники УАЗ «Патриот»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Центральноафриканская республика (ЦАР) хотела бы начать сборку внедорожников УАЗ «Патриот». Об этом со ссылкой на посла страны в России Леона Додону-Пунагаза сообщает газета «Известия».

«Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — объяснил дипломат.

По словам Додону-Пунагаза, в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС обсуждали строительство инфраструктуры, железных и обычных дорог. Также ряд бизнесменов, посетивших ЦАР, собираются вернуться в страну с планом создания заводов и фабрик.

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ЦАР — не первая африканская страна, которая захотела наладить сборку российских автомобилей. Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что отечественные заводы могут начать производство в Эфиопии. При этом «Группа ГАЗ» собиралась выйти на местный рынок еще с 2019 года — компания хотела поставлять продукцию в Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

По словам председателя российско-суданского делового совета Виктора Чемоданова, развивать бизнес в Африке трудно из-за нестабильной политической обстановки. Так, в ходе недавних волнений в Судане многим фирмам пришлось эвакуировать своих сотрудников. Приходя на африканский рынок, игроки «несут определенные риски», и государственные контракты между министерствами и российскими компаниями могут стать для них финансовой гарантией, объяснил Чемонданов.

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    Вячеслав Агапов
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