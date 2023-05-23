Российские автомобили начнут собирать в Африке

Посол России в Аддис-Абебе Терехин: в Эфиопии могут начать сборку российских авто

Российские автопроизводители могут наладить сборку автомобилей в Эфиопии, рассказал «Известиям» посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

«АвтоВАЗ» в разговоре с журналистами конкретных планов не подтвердил. При этом «Группа ГАЗ» намеревается выйти на африканский рынок еще с 2019 года, напомнили «Известия», — планировалось наладить экспорт в Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

Терехин также отметил, что перспективной сферой сотрудничества двух стран является энергетика, в том числе поставки российского оборудования, недропользование, экспорт российской сельхозтехники и минеральных удобрений, а также наращивание поставок российских нефтепродуктов.

Кроме того, Россия хочет в ближайшее время начать поставки популярного шоколада «Аленка» в Судан, рассказал газете председатель российско-суданского делового совета Виктор Чемоданов. Он считает, что продукт будет популярным среди мусульман из-за оформления упаковки — рисунка девочки в платке.

Вместе с тем Чемоданов признает, что российским компаниям трудно развивать бизнес в Африке из-за нестабильной политической обстановки. Например, в ходе недавних волнений в Судане многим фирмам пришлось эвакуировать своих сотрудников. По словам эксперта, российские игроки «несут определенные риски», приходя на африканский рынок, но финансовой гарантией в этом случае являются государственные контракты между министерствами со стороны Судана и российскими компаниями.

Товарооборот России и Африки остается низким еще и потому, что на континенте практически отсутствует российская банковская инфраструктура, отмечает председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов. Вице-президент делового совета «Россия – Нигерия» Константин Анастасиади добавляет, что прямые поставки между двумя странами до сих пор не налажены — в отсутствие проработанных логистических цепочек торговля преимущественно идет через европейских посредников, в первую очередь из Швейцарии и Нидерландов.

Ранее представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), контролирующего территорию Афганистана, выразили надежду на заключение контракта на поставки топлива с «Татнефтью» и другими российскими нефтяными компаниями. Взамен талибы готовы отправлять изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.