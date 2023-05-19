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11:29, 19 мая 2023Экономика

Талибы понадеялись на поставки топлива из России

Минпромторг Афганистана: Кабул надеется на поставки нефтепродуктов от «Татнефти»
Нуриддин Азизи

Нуриддин Азизи . Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), контролирующего территорию Афганистана, выразили надежду на заключение контракта на поставки топлива с «Татнефтью» и другими российскими нефтяными компаниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли страны Нуриддина Азизи.

Он рассказал, что талибы ведут переговоры с российскими экспортерами еще с прошлого года. Потребность Кабула в нефтепродуктах они оценивают в четыре миллиона тонн. Частично она покрывается импортом из Туркменистана и Ирана, однако администрация «Талибана» планирует также заключить «хорошие соглашения» с Россией. «Надеюсь, мы будем поддерживать связь», — заявил Азизи.

В сентябре 2022 года министр сообщал, что талибы заключили с Россией предварительное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы. По его словам, Москва предложила скидку на сырье.

Предполагалось, что Россия будет ежегодно поставлять миллион тонн бензина, миллион тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа и 2 миллиона тонн пшеницы. Взамен талибы были готовы отправлять изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

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Софья Ермакова
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