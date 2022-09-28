Россия начнет продавать газ талибам

Reuters: Москва заключила с талибами соглашение о поставках газа и пшеницы в Афганистан

Россия заключила с представителями «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) предварительное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом Reuters сообщил исполняющий обязанности министра торговли и промышленности страны Хаджи Нуриддин Азизи.

По его словам, Москва предложила администрации талибов скидку на покупку сырья.

Агентство отмечает, что это первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная движением с тех пор, как оно вернулось к власти в Афганистане. Соглашение может помочь ослабить изоляцию «Талибана», которая фактически отрезала его от глобальной банковской системы.

28 августа стало известно, что талибы практически заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа. Афганское издание TOLOnews, ссылаясь на Министерство торговли и промышленности Афганистана, сообщило, что из-за санкций сделки будут проходить через третьи страны. В настоящий момент под западными рестрикциями находятся как российские, так и афганские банки.