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17:45, 14 ноября 2023Культура

Умер один из основателей группы «Алиса»

На 64-м году жизни умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Фото: Elena Istomina / YouTube

Скончался экс-гитарист и один из основателей российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — сказано в сообщении.

Причина смерти и другие подробности не приводятся.

Шаталин был первым гитаристом «Алисы», присоединившись к группе в 1983 году. Окончательно он покинул коллектив в 2003 году.

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      Варвара Кошечкина
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