Умер один из основателей группы «Алиса»
На 64-м году жизни умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин
Скончался экс-гитарист и один из основателей российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — сказано в сообщении.
Причина смерти и другие подробности не приводятся.
Шаталин был первым гитаристом «Алисы», присоединившись к группе в 1983 году. Окончательно он покинул коллектив в 2003 году.