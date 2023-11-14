Умер один из основателей группы «Алиса»

На 64-м году жизни умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Скончался экс-гитарист и один из основателей российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — сказано в сообщении.

Причина смерти и другие подробности не приводятся.

Шаталин был первым гитаристом «Алисы», присоединившись к группе в 1983 году. Окончательно он покинул коллектив в 2003 году.