В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

МИД Азербайджана: заявления Борреля об Армении неприемлемы и неадекватны

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Баку пытается дестабилизировать Армению, неадекватны, неприемлемы и не отражают реалии в регионе. С таким утверждением выступило Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в X (бывший Twitter).

«Выражение поддержки Армении и обвинения в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятости и двойных стандартов этой структуры», — говорится в сообщении.

Ведомство назвало лицемерной деятельность Европейской службы внешних связей, а также отметило, что Европейский союз (ЕС) почти 30 лет безразлично относился к военной агрессии Армении против Азербайджана.

МИД Азербайджана утверждает, что позиция Брюсселя представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Ранее Боррель заявил о необходимости быть бдительными относительно внутренней и внешней попыткок дестабилизации Армении со стороны Азербайджана.

