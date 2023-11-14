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13:48, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

МИД Азербайджана: заявления Борреля об Армении неприемлемы и неадекватны

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Баку пытается дестабилизировать Армению, неадекватны, неприемлемы и не отражают реалии в регионе. С таким утверждением выступило Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в X (бывший Twitter).

«Выражение поддержки Армении и обвинения в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятости и двойных стандартов этой структуры», — говорится в сообщении.

Ведомство назвало лицемерной деятельность Европейской службы внешних связей, а также отметило, что Европейский союз (ЕС) почти 30 лет безразлично относился к военной агрессии Армении против Азербайджана.

МИД Азербайджана утверждает, что позиция Брюсселя представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Ранее Боррель заявил о необходимости быть бдительными относительно внутренней и внешней попыткок дестабилизации Армении со стороны Азербайджана.

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      Алевтина Запольская
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