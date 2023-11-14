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15:38, 14 ноября 2023Культура

В Большом театре отказались увеличить число показов «Щелкунчика»

Директор ГАБТ Урин: Большой театр не сможет увеличить число показов «Щелкунчика»

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Большой театр не сможет увеличить число показов балета «Щелкунчика». Об этом заявил директор ГАБТ Владимир Урин. Его слова приводит РИА Новости.

Он объяснил это физическими возможностями артистов. «В новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета "Щелкунчик". Ни одно из названий балетов Большого театра не играется в таком количестве… Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», — отметил директор ГАБТ.

Ранее стало известно, что пострадавшие в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» подали жалобу на Большой театр. Потенциальные зрители надеются, что им будет выплачена компенсация морального ущерба из-за «ненадлежащей организации продажи билетов».

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      Варвара Кошечкина
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