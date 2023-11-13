На Большой театр подали жалобу из-за очередей за билетами на балет «Щелкунчик»

Пострадавшие в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» подали жалобу на Большой театр. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что потенциальные зрители надеются, что им будет выплачена компенсация морального ущерба из-за «ненадлежащей организации продажи билетов».

«Ожидаю, что после жалобы хоть что-то изменится в организации продажи билетов. Живая очередь — это зло. Надеюсь, в этой ситуации разберутся с искусственно созданным дефицитом. 50-70 процентов билетов утаено от свободной продажи», — сообщила одна из заявительниц.

Потерпевшие также попросили привлечь руководство театра к ответственности за «организацию массовых беспорядков».

Ранее первая покупательница билетов на «Щелкунчика» в Большом театре, которая отстояла 59 часов в очереди, поделилась впечатлениями. До этого сообщалось, что два человека пострадали в давке в очереди за билетами, им вызвали скорую помощь.