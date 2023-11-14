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18:58, 14 ноября 2023Мир

В ЕС не смогли обозначить сроки поставок F-16 Украине

Жозеп Боррель: конкретных сроков поставок F-16 Украине не существует

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Не существует никаких конкретных сроков поставки Украине истребителей американского производства F-16, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

По его словам, затягивание сроков поставки самолетов связано с тем, что обучение летчиков управлению сложными в техническом плане машинами занимает много времени.

«Вы не можете посадить пилота в самолет без полной подготовки, чтобы он мог воспользоваться всеми возможностями этих сложных машин», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что в Румынии началось создание центра по подготовке пилотов F-16 для ВСУ. Представители Киева предполагают, что в будущем подобные центры могут появиться и на территории Украины.

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      Глеб Бажуткин
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