В ЕС не смогли обозначить сроки поставок F-16 Украине

Жозеп Боррель: конкретных сроков поставок F-16 Украине не существует

Не существует никаких конкретных сроков поставки Украине истребителей американского производства F-16, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

По его словам, затягивание сроков поставки самолетов связано с тем, что обучение летчиков управлению сложными в техническом плане машинами занимает много времени.

«Вы не можете посадить пилота в самолет без полной подготовки, чтобы он мог воспользоваться всеми возможностями этих сложных машин», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что в Румынии началось создание центра по подготовке пилотов F-16 для ВСУ. Представители Киева предполагают, что в будущем подобные центры могут появиться и на территории Украины.