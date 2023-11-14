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18:34, 14 ноября 2023Мир

В ЕС заявили о выполнении на треть плана по поставке Украине миллиона снарядов

Боррель: ЕС выполнил на 30 процентов план по поставке Украине миллиона снарядов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европейский союз (ЕС) не отказывается от планов по поставке Украине миллиона снарядов до марта 2024 года и уже выполнил его на 30 процентов. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

«ЕС остается привержен задаче поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года, мы продолжаем продвигать ее. Я знаю, что пока она выполнена примерно на 30%, мы поставили порядка 300 тысяч снарядов», — сказал он.

Боррель отметил, что большая часть из поставленных на Украину боеприпасов была взята напрямую из армейских арсеналов стран ЕС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может не успеть передать к весне обещанный миллион артиллерийских снарядов. Глава МИД уточнил, что у Евросоюза есть политическая воля помогать Киеву, но преградой для этого стало плачевное состояние оборонной промышленности и складов.

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      Глеб Бажуткин
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