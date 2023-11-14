В Эстонии раскрыли число производимых Евросоюзом снарядов

Глава МО Эстонии Певкур: ЕС производит миллион снарядов при необходимых трех

Страны Европейского союза (ЕС) производят менее миллиона снарядов в год, а необходимый объем составляет три миллиона. Число производимых Евросоюзом боеприпасов раскрыл глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур, цитирует ТАСС.

«По нашим оценкам, нам нужно около трех миллионов снарядов в год, сейчас мы производим менее одного миллиона боеприпасов, вероятно, около 600-700 тысяч в год. Этого недостаточно. И это касается всей оборонной промышленности», — сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что необходимы быстрые решения касательно фонда помощи Украине. Кроме того, Эстония надеется получить новые данные о поставках миллиона боеприпасов Киеву. По его словам, у Евросоюза не осталось времени на помощь украинской стороне и наращивание собственного производства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может не успеть передать к весне обещанный миллион артиллерийских снарядов. Глава МИД уточнил, что у Евросоюза есть политическая воля помогать Киеву, но преградой для этого стало плачевное состояние оборонной промышленности и складов.