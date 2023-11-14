В Германии заявили о невозможности поставить Украине миллион боеприпасов

Писториус: цель в миллион боеприпасов для Украины не будет достигнута

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о невозможности поставить Украине миллион боеприпасов. Его цитирует Reuters.

«Можно с уверенностью предположить, что цель в миллион боеприпасов не будет достигнута», — высказался он во вторник, 14 ноября, перед заседанием Совета обороны ЕС в Брюсселе. При этом Писториус отметил, что страны Евросоюза вместе работают над наращиванием производства снарядов.

Ранее Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе. Он считает, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине не могут не оставить следа на немецком обществе, поэтому немцы должны начать формировать новый менталитет перед лицом кризисов.