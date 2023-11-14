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04:35, 14 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине

Спецслужбы ЛНР: НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине

Фото: Heiko Becker / Reuters

Сотрудники ФБР и НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине. Об этом рассказала сотрудница спецслужб Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

По словам источника агентства, саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тесно работали с собаками на обучениях по минированию и разминированию. «Последняя технология, которую применяли военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — объяснила она.

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