В ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине

Спецслужбы ЛНР: НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине

Сотрудники ФБР и НАТО готовили собак-подрывников для работы на Украине. Об этом рассказала сотрудница спецслужб Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

По словам источника агентства, саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тесно работали с собаками на обучениях по минированию и разминированию. «Последняя технология, которую применяли военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — объяснила она.