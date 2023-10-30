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22:17, 30 октября 2023Силовые структуры

В ЛНР заочно осудили командира ВСУ за приказ обстрелять жилые дома

Суд в ЛНР дал 20 лет колонии украинскому офицеру за приказ обстрелять жилые дома

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского офицера Владимира Болехана, отдавшего приказ обстрелять жилые дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Командир 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным в покушении на расправу в отношении двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

По данным ведомства, в июне 2022 года украинские военнослужащие по приказу Болехана обстреляли жилые массивы поселка Николаевка из самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 122-миллиметрового миномета и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате их действий два дома получили значительные повреждения. Жители поселка успели вовремя укрыться и не пострадали.

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      Олеся Мицкевич
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