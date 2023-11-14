В Минтрансе оценили отключение России от международной авиационной доменной зоны

Минтранс: Россия была готова к отключению от международного домена .aero

Российские авиаперевозчики были готовы к отключению от доменной зоны верхнего уровня .aero, поэтому серьезных последствий это не несет. Так закрытие доступа РФ от международного домена в разговоре с ТАСС оценил замглавы Минтранса Игорь Чалик.

«Ничего страшного не будет, — заявил замминистра транспорта. — Мы к этому готовились все, они объявляли о своем отключении примерно год назад».

Ранее в ноябре стало известно, что Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил отключить Россию от международной авиационной доменной зоны верхнего уровня (.aero), которую он администрирует. Некоторые из отечественных авиатранспортных компаний уже получили уведомление о закрытии с 10 ноября доступа к этой зоне.