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20:30, 14 ноября 2023Мир

В ООН оказались шокированы системным расизмом в США

УВКПЧ: докладчик ООН шокирована проявлениями системного расизма в США

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. оказалась шокирована проявлениями системного расизма в США. Об этом сказано в заявлении УВКПЧ по результатам 15-дневного визита эксперта в страну.

«Эксперт сказала, что она также шокирована, а иногда и потрясена многогранными и взаимно усиливающимися проявлениями системного расизма, свидетелями которых она стала в каждом штате, который посетила», — говорится в документе.

По ее словам, США находятся на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Эти проявления расизма оказывали влияние на людей, принадлежащих к расово маргинализированным группам, на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально, добавила докладчик.

Ранее власти США решили усилить борьбу с антисемитизмом и исламофобией в школах в связи с ростом инцидентов в кампусах. Отмечается, что для этого потребуется создать национальную стратегию по борьбе с проявлениями дискриминации.

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      Виктория Кондратьева
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