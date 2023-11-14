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15:01, 14 ноября 2023Мир

В США усилят борьбу с антисемитизмом и исламофобией

NBC: Белый дом усилит борьбу с антисемитизмом и исламофобией в школах

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Власти США усилят борьбу с антисемитизмом и исламофобией в школах в связи с ростом инцидентов в кампусах. Об этом пишет NBC News.

Отмечается, что Белый дом начинает внедрять новые инструменты из-за роста антисемитизма и исламофобии после начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Для этого потребуется создать национальную стратегию по борьбе с исламофобией, которая поручит министерствам юстиции и внутренней безопасности предотвращать растущие угрозы антисемитизма в университетских кампусах совместно с правоохранительными органами.

В связи с этим десятки консультантов по кибербезопасности и советники Министерства национальной безопасности были назначены для работы со школами в условиях все более напряженной обстановки. Кроме того, в ближайшие недели также проведут дополнительные слушания, организованные Департаментом образования, с участием еврейских, мусульманских, арабских, палестинских и сикхских студентов, преподавателей и сотрудников.

Ранее в США неизвестные осквернили еврейское кладбище. Уточняется, что вандалы нарисовали свастику красной краской из баллончика на нескольких памятниках.

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      Анастасия Заикина
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