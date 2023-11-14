В приграничном российском регионе более чем на два месяца запретили салюты

Губернатор Старовойт: до 25 января в Курской области под запретом запуск салютов

В Курской области с 15 ноября более чем на два месяца запретят запуск салютов и другой пиротехники. Такое решение было принято на заседании областного оперштаба, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Ограничения будут действовать до 25 января 2024 года. Такие меры, как объяснял Старовойт, необходимы для обеспечения безопасности жителей Курской области. Он напомнил, что в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности.

«Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней», — написал глава области. По его словам, местные власти и федеральные структуры будут держать на контроле выполнение предписаний, связанных с пиротехникой.

Аналогичные меры курские власти принимали и в прошлом году на фоне обстрелов региона. Тогда с 12 декабря 2022 года запретили не только запуск фейерверков, но и их продажу.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.