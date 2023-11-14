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08:27, 14 ноября 2023Силовые структуры

В российском городе дважды за несколько часов пытались поджечь здание военкомата

В Подольске дважды за несколько часов пытались поджечь здание военкомата

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

В подмосковном Подольске дважды за несколько часов пытались поджечь здание военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, вечером 13 ноября к комиссариату подошла 53-летняя женщина и кинула в окно бутылку виски с неизвестной смесью. Ее действия не привели к пожару. Саму поджигательницу задержали на месте.

Позднее, после полуночи, в здание также метнули коктейль Молотова. В результате загорелась оконная рама. Ее смог быстро потушить сторож. Нарушителя сразу же задержали силовики, которые охраняли военкомат. Им оказался 66-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Полиция обнаружила у пенсионера две пластиковые бутылки из-под кефира, наполненные бензином.

Сейчас с обоими поджигателями работают следователи. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что этот же военкомат пытались поджечь дважды в августе.

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      Варвара Митина
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