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15:07, 14 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли гранаты и патроны для диверсантов в заброшенном доме

В Херсонской области полиция обнаружила в заброшенном доме гранаты и патроны

Кадр: пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области

В Херсонской области полицейские совместно с коллегами из региональной Росгвардии нашла под бетонной плитой в заброшенном доме схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

В тайнике обнаружили более 200 патронов разного калибра для автомата Калашникова, по одной гранате РГН и Ф-1 с пятью запалами для них, а также комплект камуфляжной формы с нашивками Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, схрон предназначался диверсантам.

Все предметы изъяли. Экспертиза показала, что боеприпасы непригодны для использования, поэтому их уничтожили с помощью накладного заряда тротила.

Ранее в Херсонской области полиция нашла схрон с патронами, тротилом и порохом на территории зернового элеватора.

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      Варвара Митина
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