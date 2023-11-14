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06:44, 14 ноября 2023Мир

В США назвали условие для победы Украины в конфликте с Россией

Newsweek: победа ВСУ в СВО возможна только при масштабном вмешательстве США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Для победы Украины в конфликте с Россией США придется «поднять свою вовлеченность в разы», заявил анонимный сотрудник конгресса США в беседе с Newsweek.

По его мнению, Соединенные Штаты на такое не пойдут. «Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс», — подчеркнул он. Собеседник издания отметил, что необходимый для победы Киева уровень вмешательства Вашингтона требует «невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства» со стороны США.

Источник издания добавил, что президентская кампания Дональда Трампа только углубит раскол в Конгрессе США из-за Украины. «Я думаю, что у них [у Украины] проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше», — подчеркнул он.

13 ноября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия. По его словам, Зеленский принял такое решение на фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона предоставлять деньги Украине.

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