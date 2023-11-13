Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:32, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о решении отправить ВСУ в наступление без оружия

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский бросит ВСУ в наступление без оружия
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Владимир Зеленский принял решение бросить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в наступление без оружия, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, политик принял решение отправить войска в бой без оружия на фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона предоставлять деньги Украине. «Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия», — считает эксперт.

По его словам, командование украинской армии понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без оружия США. В связи с чем Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России, добавил Соскин.

Ранее Зеленский заявил, что обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Дайте отдохнуть» На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

      В США забеспокоились из-за желания Израиля организовать новую войну

      На Украине рассказали о решении отправить ВСУ в наступление без оружия

      Захарова прокомментировала желание Зеленского поговорить с Трампом

      Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации

      Женщина захотела лишить бывшего бойфренда пениса и попала в тюрьму

      Оперштаб МЧС в Каире заявил о готовности принять эвакуированных из Газы россиян

      Пентагон уточнил обстоятельства гибели пятерых военных при крушении вертолета

      В Пентагоне допустили инопланетную природу НЛО

      На Украине сообщили о смерти «лучшего танкиста ВСУ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости