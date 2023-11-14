В США отметили рекордное падение интереса к помощи Украине

WP: интерес США к финансированию Украины упал ниже, чем когда-либо

Интерес Конгресса США к финансированию Украины в конфликте с Россией упал ниже, чем когда-либо. О рекордном падении этого показателя говорится в материале американского издания The Washington Post (WP).

«Украине не хватает денег и времени. Но интерес Конгресса к ее финансированию (...) упал ниже, чем когда-либо», — сообщает газета.

Авторы материала добавили, что у Вашингтона есть и другие приоритеты национальной безопасности, кроме помощи Украине. Таковыми журналисты назвали поддержку Израиля в военном конфликте с Палестиной, а также защиту южных границ США.

Ранее анонимный сотрудник Конгресса США заявил, что для победы Украины в конфликте с Россией Вашингтон должен оказывать больше военной помощи Киеву. При этом он подчеркнул, что США в настоящий момент не готовы к подобному шагу.