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03:35, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

В США признали серьезное отставание Запада от России

Экс-морпех Берлетик: Россия превосходит Запад в производстве снарядов и техники

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Россия превосходит другие страны в производстве снарядов и военной техники. Серьезное отставание Запада от РФ признал экс-морпех ВС США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале.

«Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это. И, как я уже упоминал ранее, они даже не говорят о том, чтобы что-то изменить», — сообщил Берлетик.

По его мнению, западным странам просто необходимо путем серьезных реформ нарастить свое военно-промышленное производство, и для этого поменять всю экономическую систему.

«Полагаю, что потребовалась бы частичная национализация ВПК. Кроме того, нужны огромные инвестиции в образование для обучения кадров, необходимых для значительного расширения любого типа промышленного производства», — добавил бывший морской пехотинец. Он подчеркнул, что для реализации подобного плана потребуются годы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя. Он отметил, что Запад старается заводить дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России.

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      Александра Синицына
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