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14:04, 12 ноября 2023Россия

Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя

Песков: США и Украина должны понять, что Россию не победить на поле боя

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Победить Россию на поле боя не получится, США и Украина давно должны это осознать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», ролик опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — сказал представитель Кремля.

В интервью Песков также заявил, что Запад старается заводить дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России.

Говоря об очередном обещании президента Украины Владимира Зеленского о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), Песков отметил, что в коллективном Западе растет раздраженность, он больше не хочет давать Киеву деньги, поставлять боеприпасы и вооружение, особенно когда надо выделять средства Израилю.

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      Сергей Истомин
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