Песков: США и Украина должны понять, что Россию не победить на поле боя

Победить Россию на поле боя не получится, США и Украина давно должны это осознать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», ролик опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — сказал представитель Кремля.

В интервью Песков также заявил, что Запад старается заводить дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России.

Говоря об очередном обещании президента Украины Владимира Зеленского о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), Песков отметил, что в коллективном Западе растет раздраженность, он больше не хочет давать Киеву деньги, поставлять боеприпасы и вооружение, особенно когда надо выделять средства Израилю.