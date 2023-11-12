В Кремле назвали свободный русский язык на Украине одной из целей СВО

Песков: участники СВО борются за свободный русский язык на Украине

Одной из целей специальной военной операции (СВО) является свободное использование русского языка на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину и программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, права русского языка не интересуют Еврокомиссию, которая приняла решение не учитывать сложившуюся с ним ситуацию на Украине при оценке готовности ее вступления в Евросоюз.

Песков отметил, что данный вопрос интересует прежде всего Россию, поэтому участники СВО на передовой в том числе борются и за русский язык. Он добавил, что венгров также заботят права своего языка, поэтому они называют собственные условия и не собираются от них отказываться.

Песков заявил, что победить Россию на поле боя не получится, США и Украина давно должны это осознать. По его мнению, Запад старается заводить дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России.