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15:20, 12 ноября 2023Россия

В Кремле назвали свободный русский язык на Украине одной из целей СВО

Песков: участники СВО борются за свободный русский язык на Украине
Начало событий в новости Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Одной из целей специальной военной операции (СВО) является свободное использование русского языка на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину и программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, права русского языка не интересуют Еврокомиссию, которая приняла решение не учитывать сложившуюся с ним ситуацию на Украине при оценке готовности ее вступления в Евросоюз.

Песков отметил, что данный вопрос интересует прежде всего Россию, поэтому участники СВО на передовой в том числе борются и за русский язык. Он добавил, что венгров также заботят права своего языка, поэтому они называют собственные условия и не собираются от них отказываться.

Песков заявил, что победить Россию на поле боя не получится, США и Украина давно должны это осознать. По его мнению, Запад старается заводить дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России.

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      Любовь Ширижик
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