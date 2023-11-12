Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 12 ноября 2023Россия

В Кремле раскрыли суть дружбы Запада с другими странами

Песков: Запад пытается дружить с другими не ради себя, а для вытеснения России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Запад старается завязать дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России. Так суть подобных отношений раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram.

«Они (западные страны — прим. «Ленты.ру»), как правило, дружат не ради себя, а пытаются дружить, вытесняя Россию», — отметил он.

В том же интервью пресс-секретарь президента оценил сравнение Казахстана с «задним двором» России. Он назвал подобные формулировки, появившиеся в западных СМИ, глупостью и информационной войной.

Ранее обозреватель Bloomberg Джон Хершковиц выразил мнение, что дружба между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, укрепившаяся в 2022 году, делает мир более нестабильным и опасным.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

      Россиян предупредили об опасности наушников

      В сети появилось видео квартиры копившего 10 лет мусор россиянина

      Названы неочевидные симптомы высокого давления

      В Госдуме оценили слова Пугачевой о завистниках и клеветниках

      Лидер КНР отужинает с друзьями во время визита в США

      Ограбление тату-студии российскими подростками попало на видео

      Лавров резко высказался о заявлениях Запада про отношения Казахстана и России

      Новогодние выступления Валерия Леонтьева подешевели

      Раскрыты необычные решения производителей для восстановления цен на бриллианты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости