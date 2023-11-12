В Кремле раскрыли суть дружбы Запада с другими странами

Песков: Запад пытается дружить с другими не ради себя, а для вытеснения России

Запад старается завязать дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России. Так суть подобных отношений раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram.

«Они (западные страны — прим. «Ленты.ру»), как правило, дружат не ради себя, а пытаются дружить, вытесняя Россию», — отметил он.

В том же интервью пресс-секретарь президента оценил сравнение Казахстана с «задним двором» России. Он назвал подобные формулировки, появившиеся в западных СМИ, глупостью и информационной войной.

Ранее обозреватель Bloomberg Джон Хершковиц выразил мнение, что дружба между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, укрепившаяся в 2022 году, делает мир более нестабильным и опасным.