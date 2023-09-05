В США рассказали об угрозе дружбы Путина и Ким Чен Ына для Запада

Bloomberg: дружба Путина и Ким Чен Ына делает мир более нестабильным

Дружба в отношениях между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, ускорившаяся в 2022 году, делает мир более нестабильным и опасным. Такое мнение выразил в своей колонке в Bloomberg Джон Хершковиц.

По словам автора, Северная Корея может получить значительную экономическую поддержку со стороны России, которая высвободит руки для Пхеньяна в производстве вооружений. «Любая помощь, которую Ким получит для гражданского сектора своей экономики, может высвободить ресурсы, которые можно будет потратить на его программу создания ядерного оружия», — отмечает Хершковиц.

Также он добавил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна невозможно прервать из-за географической близости. Между двумя странами есть общая граница, а также общее восточное побережье из-за которого корабли обеих стран не могут быть перехвачены. Хершковиц заключает, что сотрудничество двух стран может проходить при осторожной поддержке Китая.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с Путиным. По информации The New York Times, предполагаемая встреча пройдет во Владивостоке. Главы двух стран обсудят поставки вооружения.