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21:29, 4 сентября 2023Мир

Стало известно о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

NYT: Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с российским главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает New York Times.

По информации газеты, предполагаемая встреча пройдет во Владивостоке. Главы двух стран обсудят поставки вооружения.

Ранее Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения страны. «Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», — сказано в телеграмме.

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    Юлия Мискевич
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