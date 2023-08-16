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02:18, 16 августа 2023Мир

Ким Чен Ын передал «боевой привет» народу и армии России

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» правительству, армии и народу РФ
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» правительству, армии и народу России, вставшим на защиту своей страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которая была направлена президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Нодон синмун».

По словам политика, россияне встали на защиту суверенитета и безопасности страны. Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе.

Ким Чен Ын отметил, что бойцы Красной Армии вместе с Корейской народно-освободительной армией пролили свою кровь за освобождение полуострова. Политик выразил уверенность, что дружба между Кореей и Россией будет «передаваться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи в рамках стратегических отношений на столетия вперед».

Ранее Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения страны. «Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», — сказано в телеграмме.

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    Марина Совина
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