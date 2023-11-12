Песков назвал глупостью сообщения СМИ, называющих Казахстан задним двором России

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сравнение Казахстана с «задним двором» России. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он назвал подобные формулировки, появившиеся в западных СМИ, глупостью и информационной войной. Фрагмент передачи в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими», — сказал он.

Ранее в ноябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. Он также подтвердил приверженность Астаны углублению сотрудничества с Москвой и назвал визит президента России Владимира Путина успешным.

