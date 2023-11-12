Песков объяснил обещание Зеленского о наступлении ВСУ

Песков: Зеленский обещает наступление из-за нежелания Запада давать боеприпасы

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил обещание президента Украины Владимира Зеленского о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, это связано с нежеланием Запада давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле. «Он [Зеленский] отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму. Поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить», — высказался пресс-секретарь президента.

Ранее в Кремле раскрыли суть дружбы Запада с другими странами. Дмитрий Песков сообщил, что Запад старается завязать дружбу с другими странами не ради себя, а для вытеснения России.