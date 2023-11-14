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00:46, 14 ноября 2023Мир

В США заявили о сложностях с выделением помощи для Украины

Салливан: позиция Палаты представителей США усложняет предоставление помощи ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Палаты представителей Соединенных Штатов утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», — отметил он.

Салливан добавил, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона полностью финансировать передачу необходимого украинским войскам становится сложнее.

По его словам, администрация США уже отправляет помощь Вооруженным силам Украины с оглядкой на то, когда Палата представителей может утвердить запрос Белого дома.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия. По его словам, Зеленский принял такое решение на фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона предоставлять деньги Украине.

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