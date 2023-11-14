Виктория Боня показала лицо без макияжа и фильтров после пластики

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность без макияжа и фильтров после пластической операции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость предстала во время того, как готовилась к выходу в свет. Она сидела на стуле, пока стилист делал ей прическу. При этом инфлюэнсерша продемонстрировала лицо без косметики.

Боня отметила, что после пластики ее сравнивают с блогершей Оксаной Самойловой и возлюбленной рэпера Тимати Валентиной Ивановой. Также она указала, что некоторые критикуют ее преображение.

«Пожалейте меня, пожалуйста! Дайте мне еще три месяца без комментариев! Лицо еще восстанавливается, не заставляйте меня снова прятать его и носить очки. Я на реабилитации, она продлится до полугода. Поэтому сжальтесь надо мной!» — обратилась к зрителям автор видео.

В июле Виктория Боня заявила, что решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. При этом она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.