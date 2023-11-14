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12:33, 14 ноября 2023Культура

Внук Пугачевой накопил долги и вызвал интерес судебных приставов

Судебные приставы начали поиски внука Пугачевой Никиты Преснякова из-за долгов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внуком российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой музыкантом Никитой Пресняковым и его женой заинтересовались судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Преснякова с супругой разыскивают из-за долгов. Так, по данным канала, музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт», которая занимается установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы, а также выполняя госконтракты. Генеральным директором компании является жена Преснякова Алена.

Утверждается, что в 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 миллиона рублей. При этом у супруги Преснякова накопилась задолженность перед ФНС на сумму 80 тысяч рублей. Также, по данным Shot, причиной поиска супругов стал автомобиль, оформленный на компанию, который за два года получил штрафы на сумму 60 тысяч рублей. Отмечается, что ГИБДД передала все материалы в ФССП.

В апреле внук Аллы Пугачевой опроверг слухи о получении гражданства США. «Нет, это неправда», — заявил Пресняков, отметив, что у него есть мысли вернуться на родину.

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      Варвара Кошечкина
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