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23:34, 14 ноября 2023Россия

Военный рассказал о работе российских танкистов по позициям ВСУ

Наводчик Треха: танкисты роты «Каскад» работают по ВСУ только с закрытых позиций

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Наводчик-оператор танка с позывным Треха рассказал о работе российских танкистов роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, военные наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) только с закрытых позиций, передает РИА Новости.

«Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективен», — отметил боец.

Он пояснил, что снаряды могут не долететь до опорных пунктов, сдетонировать о ветки и взорваться в другом месте. Расстояние до целей составляет около девяти километров, боеприпасы выпускаются по навесной траектории, что увеличивает точность попаданий.

Треха добавил, что в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, также высокую эффективностью в борьбе с танками демонстрируют дроны.

Ранее 14 ноября в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Противник атаковал в районах сел Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области, он потерял до 155 бойцов и два пикапа.

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      Марина Совина
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